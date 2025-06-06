Промышленное предприятие полыхает в Энгельсе после налета БПЛА

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. По предварительной информации, пострадавших не зафиксировано. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Специалисты принимают необходимые меры для устранения последствий», — написал он в своем Telegram-канале.