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Промышленное предприятие полыхает в Энгельсе после налета БПЛА

Пожар возник на промышленном объекте в Энгельсе в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Пожар возник на промышленном объекте в Энгельсе в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. По предварительной информации, пострадавших не зафиксировано. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Специалисты принимают необходимые меры для устранения последствий», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что беспилотник влетел в многоэтажку в Энгельсе.