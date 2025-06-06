Панкратов: Бербок тратит кучу денег на уход из-за синдрома «гадкого утёнка»

Крупные траты экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на уход указывают на её подсознательный страх, в ней глубоко сидит синдром «гадкого утёнка». Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Её ухоженность — это не свидетельство внутренней дисциплины, самоуважения или желания быть совершенством. Мы имеем дело с явным подсознательным страхом, возможно, это внутренний диалог с тех пор, когда она казалась себе когда-то маленьким уродцем. Уже вроде и нет объективных причин об этом беспокоится, но внутренний синдром “гадкого утёнка” в ней засел, по всей видимости, крайне крепко, глубоко и надолго. И только на то, чтобы никто не догадался об этих скелетах в шкафу, идут вот эти безумные траты на её макияж, имидж, стиль и т.д.», — отметил физиогномист.
Показная ухоженность является тайным проявлением заботы о себе любимой из-за неуверенности в себе и дефицита любви, добавил Панкратов. Так она пытается притянуть к себе внимание окружающих любой ценой.
«Её выбор в сторону деловых костюмов и минимализма в аксессуарах лишь подчеркивают рациональность и прагматизм, а для окружающих он должен сигнализировать о том, что она серьёзная женщина, а не пустышка», — сказал эксперт.
Страх показаться уродом и маргинальное желание нравиться всем развило в Бербок высокую степени коммуникабельности, резюмировал Панкратов.
Ранее Exxpress со ссылкой на Союз налогоплательщиков ФРГ писал, что Бербок в 2022 году потратила на услуги визажита более 137 тысяч евро. В то же время граждан Германии призывали экономить.
Недавно агентство DPA писало, что Бербок будет получать около 13 тысяч евро ежемесячно без вычета налогов на посту председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН.