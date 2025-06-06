Панкратов: Бербок тратит кучу денег на уход из-за синдрома «гадкого утёнка»

«Её ухоженность — это не свидетельство внутренней дисциплины, самоуважения или желания быть совершенством. Мы имеем дело с явным подсознательным страхом, возможно, это внутренний диалог с тех пор, когда она казалась себе когда-то маленьким уродцем. Уже вроде и нет объективных причин об этом беспокоится, но внутренний синдром “гадкого утёнка” в ней засел, по всей видимости, крайне крепко, глубоко и надолго. И только на то, чтобы никто не догадался об этих скелетах в шкафу, идут вот эти безумные траты на её макияж, имидж, стиль и т.д.», — отметил физиогномист.