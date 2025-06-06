Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время удара беспилотников боевиков ВСУ по Запорожской атомной электростанции 5 июня присутствовали на территории объекта. Подробнее об инциденте ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Они будут уведомлены об очередных ударах ВСУ», — подчеркнула специалист.
Как сообщила в ходе беседы с ТАСС Евгения Яшина, атаке киевских радикалов подвергся учебно-тренировочный центр ЗАЭС, на площадке которого находится уникальный полномасштабный симулятор реакторного зала. Она добавила, что повреждения зданию оказались несущественными.
Стоит отметить, что предыдущее нападение киевских боевиков на ЗАЭС произошло всего 4 дня назад, 3 июня. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, зачем радикалы ВСУ устраивают эти провокации.