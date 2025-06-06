Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что группа МАГАТЭ еще была на ЗАЭС во время нового удара ВСУ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время удара беспилотников боевиков ВСУ по Запорожской атомной электростанции 5 июня присутствовали на территории объекта.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время удара беспилотников боевиков ВСУ по Запорожской атомной электростанции 5 июня присутствовали на территории объекта. Подробнее об инциденте ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Они будут уведомлены об очередных ударах ВСУ», — подчеркнула специалист.

Как сообщила в ходе беседы с ТАСС Евгения Яшина, атаке киевских радикалов подвергся учебно-тренировочный центр ЗАЭС, на площадке которого находится уникальный полномасштабный симулятор реакторного зала. Она добавила, что повреждения зданию оказались несущественными.

Стоит отметить, что предыдущее нападение киевских боевиков на ЗАЭС произошло всего 4 дня назад, 3 июня. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, зачем радикалы ВСУ устраивают эти провокации.