Стало известно, что группа МАГАТЭ еще была на ЗАЭС во время нового удара ВСУ

Стоит отметить, что предыдущее нападение киевских боевиков на ЗАЭС произошло всего 4 дня назад, 3 июня. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, зачем радикалы ВСУ устраивают эти провокации.