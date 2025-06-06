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Физиогномист Панкратов назвал избранную в ООН Бербок циничным прагматиком

ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии.

Источник: Аргументы и факты

Избранная на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, экс-глава МИД Германии Анналена Бербок является циничным прагматиком. К такому выводу пришел врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировавший поведение Бербок.

«Она явно обладает ораторскими и организаторскими способностями, очень стремится к карьерному росту. Она изобретательна, склонна к циничному прагматизму», — пояснил физиогномист aif.ru.

По словам Панкратова, Бербок недоверчива и долго вынашивает свои решения.

«Она не любит спешки, теряется, когда что-то нужно предпринять слишком оперативно», — сказал он.

Ранее стало известно, что ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии.

По данным DPA, на этом посту она будет получать около 13 тысяч евро ежемесячно без вычета налогов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что от Бербок на посту председателя 80-й сессии ГА ООН можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку.