Физиогномист Панкратов назвал избранную в ООН Бербок циничным прагматиком

«Она явно обладает ораторскими и организаторскими способностями, очень стремится к карьерному росту. Она изобретательна, склонна к циничному прагматизму», — пояснил физиогномист aif.ru.
По словам Панкратова, Бербок недоверчива и долго вынашивает свои решения.
«Она не любит спешки, теряется, когда что-то нужно предпринять слишком оперативно», — сказал он.
Ранее стало известно, что ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии.
По данным DPA, на этом посту она будет получать около 13 тысяч евро ежемесячно без вычета налогов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что от Бербок на посту председателя 80-й сессии ГА ООН можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку.