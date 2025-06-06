Конгрессмены-демократы предложили «дать Маску шанс» после ссоры с Трампом

Однако к выборам 2024 года миллиардер стал поддерживать Трампа. Как рассказал Reuters бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX, Маск «считает, что все правила мешают его бизнесу и инновациям», а в администрации Трампа он видел способ избавиться «от как можно большего количества правил, чтобы он мог делать все, что захочет, и так быстро, как захочет».