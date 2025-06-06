Губернатор Хоценко поздравил омских мусульман с праздником Курбан-байрам

«Желаю верующим бережно хранить свое культурное наследие, жить в гармонии с собой и миром, внося посильный вклад в процветание нашей Родины! Пусть Курбан-байрам принесет вам и вашим семьям радость, счастье и благополучие. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а добрые дела вознаграждены!» — отметил Виталий Хоценко.
Празднование продлится три дня — с 6 июня по воскресенье, 8 июня, включительно. В эти дни мусульмане совершают особые обряды, посещают мечети, читают праздничные молитвы и приносят в жертву животных.
Добавим, Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам и выпадает каждый год на разные даты.