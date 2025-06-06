Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хоценко поздравил омских мусульман с праздником Курбан-байрам

Губернатор региона Виталий Хоценко в пятницу, 6 июня 2025 года, поздравил мусульман Омской области с одним из главных праздников — Курбан-байрам символизирует преданность, веру и милосердие.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: SuperOmsk.ru

«Желаю верующим бережно хранить свое культурное наследие, жить в гармонии с собой и миром, внося посильный вклад в процветание нашей Родины! Пусть Курбан-байрам принесет вам и вашим семьям радость, счастье и благополучие. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а добрые дела вознаграждены!» — отметил Виталий Хоценко.

Празднование продлится три дня — с 6 июня по воскресенье, 8 июня, включительно. В эти дни мусульмане совершают особые обряды, посещают мечети, читают праздничные молитвы и приносят в жертву животных.

Добавим, Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам и выпадает каждый год на разные даты.