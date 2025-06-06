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Очевидцы сообщили об отключении света в Киеве после ряда мощных детонаций

Очевидцы в Киеве публикуют видео мощных детонаций, произошедших в черте города.

Очевидцы в Киеве публикуют видео мощных детонаций, произошедших в черте города. Материалы со своим комментарием приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«…Возник пожар, и в столице Украины начались перебои со светом», — говорится в публикации.

При просмотре видеозаписей можно заметить возвышающиеся над городской застройкой столбы дыма, а также сильное огненное зарево. По версии канала «Военкоры Русской весны», причиной пожаров стали некие беспилотники.

В ряде украинских СМИ также уже сообщили о детонациях в Тернополе волынском городе Луцк.

В Министерстве обороны России пока никак не прокомментировали достоверность данной информации. Однако ранее генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» спрогнозировал будущий массированный удар по критическим объектам киевского режима, который станет российским ответом на теракты 1 июня.