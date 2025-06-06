Очевидцы сообщили об отключении света в Киеве после ряда мощных детонаций

В Министерстве обороны России пока никак не прокомментировали достоверность данной информации. Однако ранее генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» спрогнозировал будущий массированный удар по критическим объектам киевского режима, который станет российским ответом на теракты 1 июня.