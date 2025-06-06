Судьбу полетов США в космос на Dragon решил пользователь соцсетей

Американский миллиардер и руководитель компании SpaceX Илон Маск изменил свое решение о снятии с эксплуатации космических кораблей Dragon, которые США использует для полетов на орбиту. Об этом он написал в соцсети Х.
«Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», — опубликовал он.
Первоначальное решение было принято Маском на фоне разгоревшегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом. После чего он и написал, что корабли будут выведены из эксплуатации. Так он отреагировал на заявления главы Белого дома о расторжении госконтрактов со своими компаниями.
Однако один из пользователей попросил миллиардера не делать поспешных выводов и «остыть». И посоветовал ему сделать шаг назад.
В России также отреагировали на конфликт Маска с Трампом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что предприниматель чувствует в этом словесном противостоянии с американским лидером слишком уверенно.