Судьбу полетов США в космос на Dragon решил пользователь соцсетей

Первоначальное решение было принято Маском на фоне разгоревшегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом. После чего он и написал, что корабли будут выведены из эксплуатации. Так он отреагировал на заявления главы Белого дома о расторжении госконтрактов со своими компаниями.