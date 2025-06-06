Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации корабль Dragon

Свое решение предприниматель объяснил в ответ на комментарий одного из пользователей X*, который призвал Маска «остыть» и отметил, что и он, и Дональд Трамп «стоят выше подобных конфликтов».
Таким образом, на фоне публичного спора с президентом США Маск дал понять, что Dragon продолжит выполнение своих задач, несмотря на политические разногласия.
Ранее Маск отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о прекращении субсидий, сообщив, что его компания SpaceX приступает к поэтапному выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.