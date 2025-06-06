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Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации корабль Dragon

Ранее Маск заявил о выводе эксплуатации корабля на фоне конфликта с президентом США.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск заявил, что компания SpaceX отказывается от ранее озвученного плана по выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.

Свое решение предприниматель объяснил в ответ на комментарий одного из пользователей X*, который призвал Маска «остыть» и отметил, что и он, и Дональд Трамп «стоят выше подобных конфликтов».

Таким образом, на фоне публичного спора с президентом США Маск дал понять, что Dragon продолжит выполнение своих задач, несмотря на политические разногласия.

Ранее Маск отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о прекращении субсидий, сообщив, что его компания SpaceX приступает к поэтапному выводу из эксплуатации космического корабля Dragon.