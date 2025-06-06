ВСУ потеряли очередной истребитель из-за ошибки пилота

Как отметил командир боевой машины Антон Осипов, укронацистский самолет неоднократно попадал в поле зрения радаров. Однако держался на дистанции от зоны поражения. Но на этот раз он допустил ошибку, а российские военнослужащие его на этом оперативно подловили и сбили.