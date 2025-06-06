ВСУ потеряли очередной истребитель из-за ошибки пилота

Российский расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3», имея за плечами десятки сбитых воздушных целей противника, открыл счет и вражеским самолетам. Так, на Красноармейском направлении в ДНР бойцы группировки «Центр» уничтожили украинский МиГ-29, рассказали в Министерстве обороны РФ.
«В мае этого года зенитчики расчета ЗРК “Бук-М3” группировки войск “Центр” сбили украинский истребитель МиГ-29 ВСУ, осуществлявший бомбометание вблизи линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении СВО», — говорится в официальном сообщении.
Как отметил командир боевой машины Антон Осипов, укронацистский самолет неоднократно попадал в поле зрения радаров. Однако держался на дистанции от зоны поражения. Но на этот раз он допустил ошибку, а российские военнослужащие его на этом оперативно подловили и сбили.
Осипов отметил отличную работу ЗРК, новая модификация которого имеет большую дальность полета и автоматическое сопровождение цели. Также он признал отличную мобильность и маневренность комплекса.
Данный расчет неоднократно отличался сбитыми смертоносными целями противника. На их счету турецкие БПЛА Bayraktar, ракеты от РСЗО HIMARS, Storm Shadow и ATACMS. Теперь в списке будет значиться и вражеский истребитель.
Ранее «МК» писал, что украинская сторона опубликовала информацию о потере очередного американского истребителя F-16. ВС ВСУ заявили, что на борту самолета возникла нештатная ситуация, а летчик катапультировался.