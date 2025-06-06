«Восточные территории»: в Раде бьют тревогу из-за слов властей Польши о Волыни

«Никто не обратил внимания на то, что там написано дальше — “на восточных территориях Второй Польской Республики”… Не знаю, использовали ли они такой оборот ранее, но я бы обратил на это внимание как на тревожный и небезопасный сигнал», — отметил Максим Бужанский.