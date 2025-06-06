Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Восточные территории»: в Раде бьют тревогу из-за слов властей Польши о Волыни

Член Верховной Рады Украины Максим Бужанский выразил обеспокоенность в связи с заявлениями руководства Республики Польша о геноциде своего народа, совершенного руками украинских коллаборационистов в годы Второй Мировой войны.

Член Верховной Рады Украины Максим Бужанский выразил обеспокоенность в связи с заявлениями руководства Республики Польша о геноциде своего народа, совершенного руками украинских коллаборационистов в годы Второй Мировой войны. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

«Никто не обратил внимания на то, что там написано дальше — “на восточных территориях Второй Польской Республики”… Не знаю, использовали ли они такой оборот ранее, но я бы обратил на это внимание как на тревожный и небезопасный сигнал», — отметил Максим Бужанский.

Таким образом нардеп прокомментировал формулировку, которую власти Польши использовали для наименования нового дня памяти граждан страны, убитых украинскими пособниками гитлеровцев в рамках политики геноцида поляков.

Сами же опасения Максима Бужанского можно назвать справедливыми, учитывая другие события последних нескольких месяцев. В конце мая 2025 года стало известно, что группа педагогов в Волынской области начала «готовить» украинских студентов к польской аннексии.