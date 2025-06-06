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Текслер анонсировал повышение зарплат для бюджетников с Южного Урала

Губернатор Челябинской области сообщил о повышении зарплат у работников бюджетной сферы в июле текущего года.

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Источник: РИА "Новости"

С первого же числа они вырастут на 6%. Учитывая январское повышение зарплат на 4%, общий её рост составит 10%, что превышает ожидаемый годовой уровень инфляции.

Стоит отметить, что в нашем регионе наблюдается рост реальных доходов граждан. В 2024 году он составил 12,3%. При этом реальные зарплаты выросли на 12,7%. По итогам прошлого года жителям Челябинской области в среднем платили 70,9 тысяч рублей. Средний доход на одного человека составил 48 тысяч рублей.

На сегодняшний день Челябинская область является одним из лидеров по скорости роста доходов и зарплат жителей. Как отметил Алексей Текслер, связано это с ответственными работодателями, эффективной деятельностью профсоюзов и работой властей по созданию высокооплачиваемых рабочих мест, развитию карьерных возможностей и повышению благосостояния граждан.