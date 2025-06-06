Текслер анонсировал повышение зарплат для бюджетников с Южного Урала

Стоит отметить, что в нашем регионе наблюдается рост реальных доходов граждан. В 2024 году он составил 12,3%. При этом реальные зарплаты выросли на 12,7%. По итогам прошлого года жителям Челябинской области в среднем платили 70,9 тысяч рублей. Средний доход на одного человека составил 48 тысяч рублей.