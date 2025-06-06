Мэр Иркутска выступил с докладом на Общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

«Наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что муниципальный уровень власти — ближе всего к людям, и что важно их слушать и слышать. Свою деятельность выстраиваем именно так — вокруг человека. Наряду с этим вовлекаем иркутян в совместную деятельность. Ведь то, как будет развиваться любой муниципалитет, напрямую зависит от активной позиции наших граждан, их инициатив и идей», — отметил Руслан Болотов.