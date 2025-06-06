Мэр Иркутска выступил с докладом на Общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

На нем обсудили современную ситуацию в местном самоуправлении России и задачи АСДГ на ближайшие годы.
По видеосвязи с обращением выступила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. В заседании также приняли участие начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Павел Кобук, генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев.
Как отметил председатель АСДГ, мэр Иркутска Руслан Болотов, с 19 июня вступит в силу новый закон о местном самоуправлении — № 33-ФЗ, что позволит встроить местную власть в единую систему публичной власти. Представители АСДГ принимали непосредственное участие в работе над ним. Обсуждения проходили в том числе на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Большая часть предложенных поправок была учтена в итоговом документе.
С докладом на эту тему перед Ассоциацией выступил председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Одно из важных изменений — введение одноуровневой системы местного самоуправления. Принятый Федеральный закон отражает тенденцию к централизации управления и к укрупнению муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Как подчеркнул Руслан Болотов, основой для развития муниципалитетов является бюджет. Мэр Иркутска поделился с участниками заседания опытом столицы Прибайкалья по укреплению финансовой стабильности. За пять лет доходная часть бюджета города увеличилась в два раза: с 21 млрд рублей в 2019 году до почти 42 млрд рублей в 2024-м. Это стало возможно благодаря участию в национальных проектах.
Ведется работа по экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур. Эти деньги направляют на решение конкретных задач — укрепление социального, инженерного и дорожного каркасов.
«Наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что муниципальный уровень власти — ближе всего к людям, и что важно их слушать и слышать. Свою деятельность выстраиваем именно так — вокруг человека. Наряду с этим вовлекаем иркутян в совместную деятельность. Ведь то, как будет развиваться любой муниципалитет, напрямую зависит от активной позиции наших граждан, их инициатив и идей», — отметил Руслан Болотов.
В докладе «Анализ показателей социально-экономического развития муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока в 2024—2024 годах» был отмечен рост Иркутска.
Важнейшим направлением для АСДГ в 2025 году станет оказание информационно-аналитической, консультационной и методической помощи муниципальным образованиям Сибири и Дальнего Востока. Также будет проведен мониторинг социально-экономической ситуации в муниципалитетах. С ними поделятся опытом по разработке и реализации комплекса мер, направленных на минимизацию последствий экономического кризиса.
«Будем оперативно реагировать на нарушения федерального законодательства в области местного самоуправления. Уделим внимание образовательным программам, направленным на повышение квалификации муниципальных служащих и депутатов. Нам необходимы профессиональные кадры. Продолжим тесное взаимодействие с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Общая задача всех мэров и глав администраций — поддерживать во вверенных нам территориях стабильность и порядок, обеспечивать достойную жизнь нашим гражданам», — подчеркнул председатель АСДГ Руслан Болотов.
В состав Совета Ассоциации входит 20 представителей. Среди них — руководители таких городов, как Хабаровск, Кемерово, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Томск, Благовещенск, Абакан, Чита, Барнаул, Омск.
«Обсудили, как муниципалитетам адаптироваться к новым вызовам и законодательным изменениям. Рассказал коллегам, как мы подходим к решению городских задач. Новосибирск меняется, активно развивает городскую инфраструктуру. Важно сохранять постоянный диалог между городами. Это помогает обмениваться лучшими практиками, находить эффективные решения и вместе повышать качество жизни», — прокомментировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.