Украинские СМИ пишут, что российские стратегические бомбардировщики поднялись в воздух

Данные сведения не получили официального подтверждения. Подробности, включая цели и масштабы предполагаемой активности, остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине были ликвидированы ключевые инфраструктурные объекты, связанные с производством и использованием ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Также Минобороны РФ отчиталось об уничтожении силами морской авиации Черноморского флота быстроходного катера Willard производства США и трёх БЭК ВСУ.