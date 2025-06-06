Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Курбан-байрам.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех мусульман республики со священным праздником Курбан-байрам.
«Этот благословенный день служит напоминанием нам о важных ценностях ислама — творить добро, идти по пути духовного очищения и мира. Мы стремимся поступать так же, как поступали наши предки — заботиться о своих родных и близких, помогать тем, кто нуждается, поддерживать защитников Отечества, проявлять внимание к их семьям. Благодаря усилиям мусульманской уммы в нашей республике сохраняются многовековые традиции ислама, крепнут семейные ценности, развивается духовное образование, строятся новые мечети. Наряду с представителями других конфессий вы вносите достойный вклад в процветание нашего многонационального края», — обратился к верующим Хабиров.
Руководитель региона подчеркнул, что сегодня особой миссией современного поколения является защита Родины и поддержка ее защитников.
«Мы гордимся нашей богатой историей, дорожим заветами предков, передаем нравственные ценности молодежи. Искренние молитвы священнослужителей и верующих за скорейшее возвращение воинов на родную землю с Победой и наступление мира объединяют сердца людей всех национальностей и вероисповеданий», — подчеркнул Хабиров.
Он пожелал жителям крепкого здоровья, радости и всего самого доброго.
«Пусть взаимное уважение и согласие всегда будут надежной духовной опорой нашего общего дома — России!», — отметил Глава РБ.