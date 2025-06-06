Мэр Красноярска Владислав Логинов избран заместителем председателя Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

«Для большого муниципального сообщества страны в современных условиях важное значение имеет наше единство, возможность обмениваться опытом. Сегодня серьёзную деятельность по объединению муниципалитетов России ведёт Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Ассоциация сибирских и дальневосточных городов успешно интегрировалась в эту работу. Уверен, что взаимодействие в рамках АСДГ ценно для всех коллег. Наши города обладают своей спецификой, вместе мы находим эффективные, порой универсальные решения для развития муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. В целом мы видим, что позицию местного самоуправления слышат на федеральном уровне и учитывают при принятии государственных решений», — сказал Владислав Логинов.