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Мэр Красноярска Владислав Логинов избран заместителем председателя Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне глава Красноярска Владислав Логинов принял участие в XLII Общем собрании АСДГ, которое состоялось в Новосибирске. На мероприятие собрались руководители более 40 муниципалитетов России.

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Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Один из вопросов собрания касался избрания состава руководства организации. Так, председателем АСДГ был переизбран мэр Иркутска Руслан Болотов. В число его заместителей по результатам голосования вошёл глава Красноярска, председатель Совета муниципальных образований Красноярского края Владислав Логинов.

«Для большого муниципального сообщества страны в современных условиях важное значение имеет наше единство, возможность обмениваться опытом. Сегодня серьёзную деятельность по объединению муниципалитетов России ведёт Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Ассоциация сибирских и дальневосточных городов успешно интегрировалась в эту работу. Уверен, что взаимодействие в рамках АСДГ ценно для всех коллег. Наши города обладают своей спецификой, вместе мы находим эффективные, порой универсальные решения для развития муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока. В целом мы видим, что позицию местного самоуправления слышат на федеральном уровне и учитывают при принятии государственных решений», — сказал Владислав Логинов.

Также заместителями председателя АСДГ стали главы Новосибирска Максим Кудрявцев, Хабаровска Сергей Кравчук, Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и Омска Сергей Шелест.

Генеральным директором исполнительной дирекции АСДГ назначен Михаил Зайцев.​