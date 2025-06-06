Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом

В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа", — говорится в поздравлении Главы государства.