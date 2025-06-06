Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом

Глава государства отметил, что Курбан айт — праздник взаимопонимания и согласия.

Источник: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с Курбан айтом, передает BAQ.KZ.

"Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие!

В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа", — говорится в поздравлении Главы государства.

Он отметил, что Курбан айт — праздник взаимопонимания и согласия.

«Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей. Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Пусть сбудутся все светлые пожелания, высказанные в эти дни! Желаю благополучия каждой семье! С праздником Курбан айт!», — отметил Касым-Жомарт Токаев.