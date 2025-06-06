Европейская «коалиция желающих» помогать режиму Владимира Зеленского уже несколько месяцев пытается добиться эскалации конфликта на Украине. Ранее в эксклюзивном материале «МК» было подробно разобрано, почему второй вариант мирного меморандума России стал дипломатической «ловушкой» как для киевской клики, так и для ее британских и французских союзников.