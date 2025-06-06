Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принял предложение представителей стран из «коалиции желающих» помогать киевскому режиму. Подробности приводит информагентство Bloomberg.
«Европейские союзники после обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не будет предоставлять гарантии, о которых они просили для поддержки “коалиции желающих”…», — отметили авторы материала.
Как указали в Bloomberg, речь идет об американских система противовоздушной обороны, которые необходимы для так называемого «миротворческого контингента», который собираются сформировать власти Французской Республики и Соединенного Королевства. Отмечается, что заокеанские партнеры Дональда Трамп попросили его продолжать предоставлять киевским элитам информацию разведслужб США, несмотря на разногласи.
Европейская «коалиция желающих» помогать режиму Владимира Зеленского уже несколько месяцев пытается добиться эскалации конфликта на Украине. Ранее в эксклюзивном материале «МК» было подробно разобрано, почему второй вариант мирного меморандума России стал дипломатической «ловушкой» как для киевской клики, так и для ее британских и французских союзников.