Глава РФПИ обратил внимание на уверенность Маска при публичной ссоре с Трампом

Дмитриев отреагировал на конфликт Трампа и Маска и отметил уверенность последнего.
Миллиардер Илон Маск уверен в публичном конфликте с президентом США Дональдом Трампом. На это обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя резкое падение акций Tesla после словесной перепалки между предпринимателем и главой государства.
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«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Никакого страха. Только убежденность», — заявил глава РФПИ. Свое мнение он выразил с соцсети Х.
Ранее между Маском и Трампом разгорелся конфликт после того, как предприниматель публично раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп выразил разочарование позицией Маска, уточнив, что ранее «сделал для него многое».
Тогда Маск заявил, что президенту нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Он также отметил, что именно благодаря его влиянию Трамп смог одержать победу на президентских выборах, передает Pravda.ru. Экс-советник нынешнего главы США Стивен Бэннон раскритиковал Маска и призвал президента США немедленно захватить компанию SpaceX. Подробнее — в сюжете URA.RU.