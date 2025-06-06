Глава РФПИ обратил внимание на уверенность Маска при публичной ссоре с Трампом

«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Никакого страха. Только убежденность», — заявил глава РФПИ. Свое мнение он выразил с соцсети Х.