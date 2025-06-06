Вчерашний союзник президента США захотел его свержения: Маск поддержал инициативу об объявлении импичмента Трампу

Затем бизнесмен объяснил, почему ему пришлось покинуть занимаемый пост. Маск признался, что у него возникали споры с администрацией. Он подчеркнул, что не хотел критиковать администрацию, но и не готов был брать на себя ответственность за все ее действия. По его словам, ситуация загнала его в угол.