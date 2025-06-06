Вчерашний союзник президента США захотел его свержения: Маск поддержал инициативу об объявлении импичмента Трампу

В отношениях американского предпринимателя Илона Маска и президента США Дональда Трампа в последнее время наблюдается явный разлад. Бизнесмен, который до недавнего времени работал в администрации главы государства, вдруг поддержал идею объявить ему импичмент.
Один из пользователей принадлежащей Маску социальной сети Х предложил объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Ответ главы Tesla не заставил себя долго ждать. «Да», — кратко прокомментировал публикацию Маск.
Вместе с тем бизнесмен предрек американской экономике рецессию. По его словам, спад экономической активности начнется уже во второй половине года, а виной тому — пошлины на импорт, которые ввел глава Белого дома.
Напомним, последним рабочим днем Маска в должности главы департамента эффективности правительства стало 30 мая 2025 года. В Белый дом на церемонию своих проводов самый богатый человек мира пришел с большим фингалом под правым глазом. Маск объяснил это тем, что дурачился с пятилетним сыном.
Затем бизнесмен объяснил, почему ему пришлось покинуть занимаемый пост. Маск признался, что у него возникали споры с администрацией. Он подчеркнул, что не хотел критиковать администрацию, но и не готов был брать на себя ответственность за все ее действия. По его словам, ситуация загнала его в угол.
Ранее он резко раскритиковал законопроект о сокращении государственных расходов, назвав его «возмутительным, мерзким и свинячьим» — выражением, которое часто используют в американской политике для обозначения неоправданных трат.
Реакция со стороны Трампа и его сторонников не заставила себя ждать. Источники, близкие к республиканцам и Белому дому, предположили, что критика Маска связана с тем, что новый закон может негативно отразиться на его бизнесе.
Сам Трамп, напротив, назвал законопроект «одним из лучших», представленных на рассмотрение Конгресса. Он предупредил, что в случае его отклонения налоги могут быть увеличены на 68%, и подчеркнул, что таким образом намерен исправить проблемы, доставшиеся ему от предыдущей администрации.