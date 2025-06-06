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В России прокомментировали ссору Маска и Трампа

Дмитриев назвал убеждение движущей силой Маска в ссоре с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель Илон Маск устроил словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом. Бизнесмен неоднократно раскритиковал политику и решения хозяина Белого дома. На это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он написал в соцсети об уверенности Илона Маска.

Кирилл Дмитриев уточнил, что предприниматель «поставил всё своё состояние» на поддержку Дональда Трампа в 2024 году. Тогда оно составляло свыше 300 миллиардов долларов. Однако сейчас ситуация изменилась.

«Сегодня акции Tesla рухнули на 14%. $150 млрд исчезли. $30 млрд потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — выразился глава РФПИ.

Бизнесмен, однако, уже передумал на счет слов о выводе космических кораблей. Злость прошла, и он решил не лишать Штаты Dragon.