В России прокомментировали ссору Маска и Трампа

Предприниматель Илон Маск устроил словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом. Бизнесмен неоднократно раскритиковал политику и решения хозяина Белого дома. На это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он написал в соцсети об уверенности Илона Маска.
Кирилл Дмитриев уточнил, что предприниматель «поставил всё своё состояние» на поддержку Дональда Трампа в 2024 году. Тогда оно составляло свыше 300 миллиардов долларов. Однако сейчас ситуация изменилась.
«Сегодня акции Tesla рухнули на 14%. $150 млрд исчезли. $30 млрд потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — выразился глава РФПИ.
Бизнесмен, однако, уже передумал на счет слов о выводе космических кораблей. Злость прошла, и он решил не лишать Штаты Dragon.