В Уфе начали подготовку к предстоящим выборам

Ближайшая дата к которой готовятся наблюдатели — 14 сентября 2025 года, Единый день голосования по всей России. По данным ЦИК Башкирии, в этом году в регионе запланировано 134 избирательных кампании. На выборах будет задействовано ориентировочно 44 ТИК.