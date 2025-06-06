В Уфе начали подготовку к предстоящим выборам

Это те люди, которые будут обучать и методически сопровождать общественных наблюдателей в ходе предстоящих избирательных кампаний, глубоко погруженные в избирательное право: политологи, юристы, преподаватели вузов, общественные деятели.
Организатор семинара — Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» совместно с Общественной палатой Башкортостана. Обучающая программа реализуется в том числе при поддержке Фонда президентских грантов.
Ближайшая дата к которой готовятся наблюдатели — 14 сентября 2025 года, Единый день голосования по всей России. По данным ЦИК Башкирии, в этом году в регионе запланировано 134 избирательных кампании. На выборах будет задействовано ориентировочно 44 ТИК.
Обучение ведут федеральные спикеры: координатор Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков, руководитель Управления по федеральным округам Аппарата Ассоциации юристов России Илья Руденко, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член исполкома Общероссийского общественного движения «Корпус “За чистые выборы” Антон Лукаш, электоральный юрист, эксперт Ассоциации “Независимый общественный мониторинг” Антон Бибаров-Государев.
— Обучающая программа для общественных наблюдателей дает возможность стать непосредственными участниками выборов, получить новые знания и навыки. Наблюдателю, возможно, придется столкнуться со стрессовой внештатной ситуацией, и мы должны максимально качественно подготовить людей к эффективным действиям в этих условиях, — отметил Алексей Пес.