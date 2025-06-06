Украинские националисты идут на любые хитрости, чтобы мобилизовать в свои ряды новые резервы. Сейчас стало известно, что они заманивают молодых киберспортсменов в отряд «Птицы Мадьяра», сообщил российский оператор БПЛА с позывным «Фидель», передает РИА Новости.
В основном в ловушку укронацистов попадают молодые девушки или парни в возрасте 18−20 лет. При этом им обещают, что не отправят на линию боевого соприкосновения.
«Очень много девчонок, молодых ребят 18−20 лет, бывших киберспортсменов. Они с детства в игрушки, в симуляторы играют и им проще», — отметил собеседник агентства.
Ранее «МК» писал, что пленный вэсэушник рассказал, что украинские военные все чаще отказываются воевать «за шмотки Зеленского». А когда они оказываются или хотят сдаться в плен, то их свои же атакуют дронами.