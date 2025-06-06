В Белом доме заявили, что Маск имеет право на защиту своих компаний

Напомним, поводом для конфликта между американским лидером и Илоном Маском стал законопроект, инициированный Трампом и одобренный в мае нижней палатой Конгресса. Документ предполагает сокращение государственных расходов при одновременном введении налоговых льгот, что, по данным бюджетного управления, приведёт к увеличению как дефицита бюджета, так и государственного долга.