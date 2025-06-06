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В Белом доме заявили, что Маск имеет право на защиту своих компаний

В администрации президента США заявили, что Трамп продолжит действовать в интересах страны, несмотря на конфликт с Маском.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск, как предприниматель, вправе отстаивать интересы своих компаний, однако ключевым приоритетом президента США Дональда Трампа и его администрации остаётся продвижение законопроекта по сокращению федеральных расходов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

Она подчеркнула, что Белый дом сосредоточен на принятии масштабной законодательной инициативы, которую назвала «большим и прекрасным законопроектом». По её словам, Трамп продолжает действовать в интересах всей страны, несмотря на публичные заявления Маска.

Левитт также отметила, что этот законопроект рассматривается администрацией как один из самых значимых и масштабных в истории США, когда-либо вынесенных на обсуждение Конгресса.

Напомним, поводом для конфликта между американским лидером и Илоном Маском стал законопроект, инициированный Трампом и одобренный в мае нижней палатой Конгресса. Документ предполагает сокращение государственных расходов при одновременном введении налоговых льгот, что, по данным бюджетного управления, приведёт к увеличению как дефицита бюджета, так и государственного долга.