На Южном Урале подготовят план по комплексному развитию городов

Будет выстроен подробный план обустройства жилых территорий. Об этом объявил Алексей Текслер во время обращения к Заксобранию области.
«Мы не просто строим социальные объекты и инфраструктуру», — подметил губернатор. — «Мы создаём Челябинскую область будущего!».
Также глава региона добавил, что на благо Южного Урала работают органы власти, правоохранительные ведомства, депутаты, неравнодушные граждане и представители бизнеса.
Для всех крупных городов региона и ЗАТО подготовят мастер-планы. Эти документы станут базой для дальнейшего обновления жилых зон, создания удобной для граждан инфраструктуры.
На сегодняшний день сорок населённых пунктов нашего региона имеют статус «опорных». Согласно словам Алексея Текслера, это не просто символический титул, а звание, которое поможет привлечь в них инвестиции из федерального центра.