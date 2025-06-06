Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Курбан-байрамом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил мусульман с Курбан-Байрамом.
— На протяжении многих столетий этот праздник несет глубокий духовно-нравственный смысл, помогает передавать из поколения в поколение важнейшие общечеловеческие ценности, учит любви, милосердию, взаимопониманию, — заявил глава региона.
Алексей Текслер добавил, что бережное отношение к религиозным заповедям помогает справляться с трудностями, поддерживать мир и согласие.
В заключение губернатор пожелал всем здоровья, счастья и светлых помыслов.
Напомним, в Челябинске верующие ранним утром собрались возле мечети. Курбан-Байрам считается одним из главных праздников в исламе.