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Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Курбан-байрамом

Губернатор Челябинской области 6 июня выступил с праздничным обращением.

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Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил мусульман с Курбан-Байрамом.

— На протяжении многих столетий этот праздник несет глубокий духовно-нравственный смысл, помогает передавать из поколения в поколение важнейшие общечеловеческие ценности, учит любви, милосердию, взаимопониманию, — заявил глава региона.

Алексей Текслер добавил, что бережное отношение к религиозным заповедям помогает справляться с трудностями, поддерживать мир и согласие.

В заключение губернатор пожелал всем здоровья, счастья и светлых помыслов.

Напомним, в Челябинске верующие ранним утром собрались возле мечети. Курбан-Байрам считается одним из главных праздников в исламе.