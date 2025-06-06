Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией

Глава государства подчеркнул, что на протяжении многих лет шведы, как и белорусы, усердно сохраняют природное и культурное наследие родного края, строят стабильное правовое демократическое государство. «На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества», — заметил белорусский лидер.