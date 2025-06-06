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Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Сегодня, в период глобальных трансформаций, неизменными остаются главные приоритеты — сохранение окружающей среды, повышение качества жизни и обеспечение национальной безопасности», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении многих лет шведы, как и белорусы, усердно сохраняют природное и культурное наследие родного края, строят стабильное правовое демократическое государство. «На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества», — заметил белорусский лидер.

Президент выразил надежду, что опыт прежнего нейтралитета Швеции поможет руководству этой страны вернуться к равноправному и уважительному диалогу, к возобновлению которого Беларусь всегда готова.

Александр Лукашенко пожелал всем жителям Швеции мира, счастья и согласия.