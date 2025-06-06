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Алаудинов назвал главное отличие стратегии СВО от применявшейся в годы ВОВ

Генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объяснил, почему подразделения Российской Армии не проводят штурмовые операции в городах, удерживаемых радикалами ВСУ.

Генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объяснил, почему подразделения Российской Армии не проводят штурмовые операции в городах, удерживаемых радикалами ВСУ. Соответствующую публикацию он сделал в личном Telegram-канале.

«…Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий. Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов», — подчеркнул Апти Алаудинов.

Генерал-лейтенант отметил, что условия современных боевых действий отличаются от таковых в годы Великой Отечественно войны. Командир спецназа «Ахмат» добавил, что сейчас российские солдаты лишают киевских радикалов путей снабжения, регулярно вынуждая их отступать с удерживаемых рубежей.

В свою очередь, ранее Апти Алаудинов также сообщил о начале масштабного продвижения подразделений Вооруженных сил РФ вглубь Сумской области.