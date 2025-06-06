Алаудинов назвал главное отличие стратегии СВО от применявшейся в годы ВОВ

«…Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий. Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов», — подчеркнул Апти Алаудинов.