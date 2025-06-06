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Глава РФПИ Дмитриев отметил уверенность Маска в скандале с Трампом

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на деталь в поведении американского бизнесмена Илона Маска в перепалке с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на деталь в поведении американского бизнесмена Илона Маска в перепалке с президентом США Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что Маск в 2024 году поставил на поддержку Трампа и спасение США все свое состояние, оценивавшееся в 300 млрд долларов. Дмитриев отметил, что после скандала акции компании Tesla подешевели на 14%.

«150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — заявил Дмитриев на странице в соцсети X*.

Напомним, после открытого конфликта с Трампом Маск выразил поддержку идее импичмента главы государства.

Президент США заявил, что предприниматель «сошёл с ума».

Сообщалось, что за сутки состояние Маска сократилось почти на 34 млрд долларов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.