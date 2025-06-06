В Минцифры одобрили установку российских операционок на ноутбуки

В ходе форума «Цифровая индустрия промышленной России» была озвучена инициатива об обязании производителей осуществлять предварительную установку российских операционных систем на все модели ноутбуков, реализуемые на территории России.
Министр цифрового развития Максут Шадаев выразил поддержку данной идее, подчеркнув, что воплощение в жизнь подобной меры не представляет особой технической сложности, и если это будет способствовать увеличению доли отечественного программного обеспечения, то она вполне оправдана.
Также было предложено ввести в действие правило, согласно которому все ноутбуки, представленные в розничной торговле, включая те, что реализуются через онлайн-платформы, должны в обязательном порядке поставляться с предустановленной российской операционной системой, такой как «Альт», Astra Linux или Red OS. По его мнению, наличие операционной системы Windows является допустимым, однако обязательным условием должна стать именно отечественная система. Он также добавил, что каких-либо негативных последствий от реализации данного шага не предвидится.
Помимо этого, он высказал предложение о распространении данной практики и на другие типы устройств, включая смартфоны. В качестве наглядного примера Мельников привел Китай, где национальная операционная система Harmony получила широкое распространение благодаря поддержке на уровне государства. Он выразил убеждение, что аналогичный подход целесообразно применить и к мобильным операционным системам, таким как «Аврора» или Red OS Mobile.
Тем не менее, Максут Шадаев поддержал только инициативу, касающуюся ноутбуков. По его словам, принудительное введение предустановки российских операционных систем на смартфоны может представлять собой определенный риск, в особенности в отношении китайских производителей. Он указал на потенциальные проблемы, связанные с поставками, в случае, если, к примеру, операционную систему «Аврора» начнут устанавливать в обязательном порядке, и добавил, что подобные меры могут спровоцировать снижение объемов импорта, о чем сообщают «Ведомости».
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