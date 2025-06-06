В Минцифры одобрили установку российских операционок на ноутбуки

Тем не менее, Максут Шадаев поддержал только инициативу, касающуюся ноутбуков. По его словам, принудительное введение предустановки российских операционных систем на смартфоны может представлять собой определенный риск, в особенности в отношении китайских производителей. Он указал на потенциальные проблемы, связанные с поставками, в случае, если, к примеру, операционную систему «Аврора» начнут устанавливать в обязательном порядке, и добавил, что подобные меры могут спровоцировать снижение объемов импорта, о чем сообщают «Ведомости».