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В Белом доме ищут способ помирить Трампа и Маска: Что придумали советники президента США

Politico: В Белом доме запланировали разговор Трампа с Маском для примирения.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги для нормализации отношений с Илоном Маском после публичного конфликта. По данным издания Politico, советники главы государства запланировали на пятницу телефонный разговор с предпринимателем, чтобы «заключить мир».

Как отмечает газета, помощники Трампа убедили президента воздержаться от дальнейших резких высказываний в адрес Маска, чтобы не усугублять ситуацию. Сам Трамп в кратком телефонном интервью Politico заявил, что ситуация находится под контролем.

«Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда», — указал глава Белого дома.

Конфликт между президентом и главой Tesla обострился накануне, когда Маск резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп выразил разочарование, напомнив, что «сделал для него многое». Маск парировал, заявив, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над Конгрессом.