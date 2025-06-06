В Белом доме ищут способ помирить Трампа и Маска: Что придумали советники президента США

Конфликт между президентом и главой Tesla обострился накануне, когда Маск резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп выразил разочарование, напомнив, что «сделал для него многое». Маск парировал, заявив, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над Конгрессом.