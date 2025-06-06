Медведев заметил в словах Трампа о высадке в Нормандии намек на нацизм Мерца

Заявления президента США Дональда Трампа о высадке союзников в Нормандии могут говорить о нацизме нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Мерц во время визита в Овальный кабинет на мгновенье почувствовал себя «бандеровской гнидой».
— Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной, — написал Медведев в личном блоге в соцсети Х.
Во время визита в Вашингтон Фридрих Мерц вручил Дональду Трампу свидетельство о рождении его дедушки Фредерика Трампа, который появился на свет в Баварии в 1869 году. Свидетельство состоит из двух частей, одна из них является оригиналом на немецком языке, а вторая — копией с переводом на английский.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой комнате, где расположена кровать с балдахином для принцесс, в которой оставались британская королева Елизавета II, принцесса Диана и вдова бывшего американского лидера Джона Кеннеди Жаклин.