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Башкирия вошла в ТОП-5 регионов по эффективности молодежной политики

Башкирия вошла в ТОП-5 регионов по эффективности молодежной политики.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Башинформ

Эффективность проведения молодежной политики в Башкирии признана одной из лучших в России. Как сообщил глава профильного министерства Вито Сабиров, республика вместе с Москвой заняла 5-е место в группе крупнейших регионов страны.

«В 2024 году мы начали адресно подходить к работе с разной молодежью, создали Координационный совет по молодежке и добровольчеству, в этом — первые среди регионов страны утвердили профессиональный праздник для сотрудников отрасли. Внимание к молодежи — приоритет Главы нашей республики Радия Хабирова, поэтому мы стремительно идем вперед», — написал Сабиров по итогам всероссийского совещания Росмолодежи в Омске.