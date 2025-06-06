Башкирия вошла в ТОП-5 регионов по эффективности молодежной политики.

«В 2024 году мы начали адресно подходить к работе с разной молодежью, создали Координационный совет по молодежке и добровольчеству, в этом — первые среди регионов страны утвердили профессиональный праздник для сотрудников отрасли. Внимание к молодежи — приоритет Главы нашей республики Радия Хабирова, поэтому мы стремительно идем вперед», — написал Сабиров по итогам всероссийского совещания Росмолодежи в Омске.