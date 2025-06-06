В Соединенных Штатах Америки творится неразбериха по поводу позиции по украинскому кризису. От этого в мире царит непонимание того, кто управляет этим вопросом в высших политических кругах США, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.
«Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак», — отметил он.
«Псами войны» Хеннингсен назвал двух ярых русофобских сенаторов США, которые отметились визитами и громкими заявлениями в Киеве и Одессе. По мнению аналитика, все это делается ради информационного шума, чтобы посеять вокруг неразбериху.
Он также охарактеризовал происходящее политическим театром, играют в языковые игры. При этом, считает аналитик, извращается всякий смысл, искажаются события последних нескольких лет. Хеннингсен уверен, что из этого спектакля ничего хорошего не получится.