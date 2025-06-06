Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с праздником Курбан хайит

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с великим, священным праздником Курбан хайит и выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Прежде всего мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом в атмосфере мира и спокойствия встречаем этот благословенный праздник Ийд аль-Адха, который имеет огромное значение для всей исламской уммы.