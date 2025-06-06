Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сделал резкое заявление в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в превращении терроризма в государственную идеологию. В своём Telegram-канале спикер нижней палаты парламента заявил, что Зеленский, утративший легитимность, борется исключительно за сохранение личной власти.
«Он несёт персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. Зеленскому не нужен мир, он не думает о гражданах Украины и будущем страны», — написал Володин.
Политик использовал резкую риторику, назвав украинского президента «просроченным обмылком», который цепляется за власть любыми способами. Володин также обратился к парламентам европейских стран, указав на их ответственность за действия киевского режима, совершаемые, по его словам, с молчаливого согласия Запада.
«За гибель мирных граждан ответить придётся!» — заключил председатель Госдумы.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский требует личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать собственную персону, а также отсрочить проведение выборов на Украине.