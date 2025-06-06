«Просроченный обмылок»: Володин взорвался жёсткими обвинениями в адрес Зеленского

Политик использовал резкую риторику, назвав украинского президента «просроченным обмылком», который цепляется за власть любыми способами. Володин также обратился к парламентам европейских стран, указав на их ответственность за действия киевского режима, совершаемые, по его словам, с молчаливого согласия Запада.