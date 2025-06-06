Представитель РФ в ОБСЕ поставил на место дипломата, сравнившего СССР с нацизмом

Таким образом он ответил на обвинения литовского дипломата в адрес России относительно навязывания ею «своей версии» событий военных лет. В ходе выступления представитель прибалтийской республики в ОБСЕ заявил, что «многие народы пострадали как от нацистского, так и сталинистского режимов». Завершая речь, дипломат указал в списке «жертв» и самих литовцев.