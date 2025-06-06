Представитель РФ в ОБСЕ поставил на место дипломата, сравнившего СССР с нацизмом

Заместитель постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Волгарев в решительной форме опроверг псевдоисторические заявления дипломата из Литвы, озвученные им в рамках прений заседания. Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова опубликовала видеозапись произошедшего в своем Telegram-канале.
«Нет никакой “альтернативной версии” истории Второй Мировой войны. Советский народ победил фашизм. Вот и все», — Александр Волгарев.
Таким образом он ответил на обвинения литовского дипломата в адрес России относительно навязывания ею «своей версии» событий военных лет. В ходе выступления представитель прибалтийской республики в ОБСЕ заявил, что «многие народы пострадали как от нацистского, так и сталинистского режимов». Завершая речь, дипломат указал в списке «жертв» и самих литовцев.
К сожалению, попытки переписать историю Великой Отечественно войны и обесценить подвиг граждан Советского Союза продолжаются не только в Европе. Ранее Американский лидер Дональд Трамп объявил Соединенные Штаты единственными полноправными «победителями» обеих Мировых войн XX века.