Лукашенко сказал про готовность возобновления диалога со Швецией

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня, в пятницу, поздравил от имени белорусского народа и себя лично народ Швеции с Национальным Днем и сказал про готовность возобновления диалога с указанной страной. Об этом сообщает пресс-служба президента.