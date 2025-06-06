Лукашенко сказал про готовность возобновления диалога со Швецией

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня, в пятницу, поздравил от имени белорусского народа и себя лично народ Швеции с Национальным Днем и сказал про готовность возобновления диалога с указанной страной. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что сегодня, в период глобальных трансформаций, неизменными остаются главные приоритеты — повышение качества жизни, сохранение окружающей среды, обеспечение национальной безопасности.
Президент Беларуси заметил, что на протяжении многих лет шведы, как и белорусы, усердно сохраняют культурное и природное наследие родного края, а также строят стабильное правовое демократическое государство.
— На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Глава государства выразил надежду, что опыт прежнего нейтралитета Швеции сможет помочь руководству указанной страны снова вернуться к уважительному, равноправному диалогу, к возобновлению которого Беларусь всегда готова.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Дании, сказав про диалог, хотя контакты минимальные.
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