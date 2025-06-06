Утративший легитимность Владимир Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Зеленский несет персональную ответственность за теракты, приводящие к гибели мирных жителей.
По словам Володина, Зеленскому не нужен мир, он не думает ни о украинских гражданах, ни о будущем Украины.
Он призвал парламенты европейских государств осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп испытывает особенную враждебность к Зеленскому.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Зеленского новым Степаном Бандерой.