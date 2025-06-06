NYT назвала 8 способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу

По мнению газеты, Илон Маск может использовать свои средства против Дональда Трампа, его союзников и программы. Также предприниматель в силах применять социальные сети как инструмент провокации и воздействия на аудиторию. Кроме того, Илон Маск может создать проблемы для Дональда Трампа заявив, что у него есть доступ к инсайдерской информации. При этом бизнесмен может использовать свои компании для создания неудобств лидеру США.