NYT назвала 8 способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу

Американское издание The New York Times перечислило восемь способов, которыми лидер США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск могут навредить друг другу в рамках их конфликта.
По мнению газеты, Илон Маск может использовать свои средства против Дональда Трампа, его союзников и программы. Также предприниматель в силах применять социальные сети как инструмент провокации и воздействия на аудиторию. Кроме того, Илон Маск может создать проблемы для Дональда Трампа заявив, что у него есть доступ к инсайдерской информации. При этом бизнесмен может использовать свои компании для создания неудобств лидеру США.
В свою очередь, как отмечает газета, Дональд Трамп вправе расторгнуть контракты с компаниями Илона Маска, расследовать его иммиграционный статус и употребление наркотиков. Более того, лидер США может отозвать допуск предпринимателя к секретной информации, а также использовать против него президентские полномочия.
Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошел после того, как предприниматель раскритиковал масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов. Впоследствии экс-советник лидера США Стивен Бэннон призвал американские власти начать расследование в отношении бизнесмена и немедленно выдворить его из страны.