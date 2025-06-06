Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать в регионе три города

Так, поясняется, что в связи с преобразованием села Серноводское в город наименование «Серноводское» не сочетается с типом населенного пункта и не отражает географическую особенность данного географического объекта. Подчеркивается, что по этому вопросу также был проведен опрос граждан города, которые поддержали предложение о переименовании.