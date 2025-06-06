Парламент Чечни предложил Госдуме переименовать в регионе три города

Парламент Чечни предложил переименовать в регионе три города. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Согласно документу предлагается переименовать город Серноводское Серноводского района в город Серноводск, город Наурская Наурского района в город Невре и город Шелковская Шелковского района в город Терек.
Действующее законодательство допускает переименование географического объекта, если существующее написание наименования не соответствует правилам русской орфографии или орфографии других языков российских народов.
Так, поясняется, что в связи с преобразованием села Серноводское в город наименование «Серноводское» не сочетается с типом населенного пункта и не отражает географическую особенность данного географического объекта. Подчеркивается, что по этому вопросу также был проведен опрос граждан города, которые поддержали предложение о переименовании.
Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой о возвращении Волгограду названия Сталинград.