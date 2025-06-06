«Не сделали скандала»: Трамп не стал ругаться с канцлером своей исторической родины

«Мы не сделали скандала». Не факт, что встретившиеся в Белом доме президент США Дональд Трамп и его гость, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, знакомы с творчеством Высоцкого, но для подведения итогов первого очного общения действующих лидеров США и ФРГ более подходящие слова найти непросто. Это, собственно, главный итог этой встречи. И отнюдь не само собой разумеющийся.
«Вожди» были в достатке и «настоящий буйный» среди них тоже имелся. «Теплые» приемы, которые периодически устраивает своим гостям хозяин Белого дома, стали, что называется, притчей во языцех. Самые известные из подобных «торжественных порок» — те, которым подверглись украинец Владимир Зеленский и южноафриканец Сирил Рамофоса.
Конечно, весовые категории у этих жертв трамповского «гостеприимства» и Мерца несопоставимы. Германия — третья экономика мира, вторая по размеру экономики и вторая по численности населения страна Запада. Тут сложно сказать, кто от кого больше зависит. Если смотреть, к примеру, с точки зрения прямых инвестиций в экономику, то больше, пожалуй, Америка от Германии, чем наоборот.
Еще один интересный факт: Федеративная Республика занимает второе место в мире по размерам золотого запаса (3,35 тысячи тонн), но большую его часть хранит в Соединенных Штатах (традиция, берущая начало в годы холодной войны), что Америке крайне выгодно. Однако в последнее время в Берлине и окрестностях все громче звучат требования вернуть немецкое золото на родину.
В общем, Мерц, с какой стороны ни взгляни, не самый подходящий объект для «порки». Себе может выйти дороже. Тем не менее предчувствия у немецкой стороны были не самыми добрыми. Высказывались опасения, что Трамп попытается устроить гостю выволочку за «притеснения» властями Федеративной Республики оппозиционной партии «Альтернативы для Германии», недавно признанной правоэкстремистской.
К АдГ Трамп и его команда питают нескрываемые симпатии, за что подвергаются неустанной жесткой критике немецких чиновников и политиков, расценивающих такого рода заявления и жесты как вмешательство во внутренние дела страны. Имеется немало и других поводов для конфронтации. Одна тарифная война между США и Евросоюзом чего стоит! Русско-украинский вопрос — также не та тема, где страны придерживаются близких взглядов. И т.д. и т.п.
В общем, можно, вполне можно было бы, если б было желание, поругаться от души. Кстати, к такому повороту Мерц был вполне готов. «Судя по всему, что мы услышали из канцелярии (канцлера. — “МК”), Мерц не намерен пресмыкаться перед Трампом», — написала освещающая визит главы немецкого правительства в Вашингтон редактор издания Spiegel Марина Кормбаки. Но тревога оказалась ложной. По крайней мере — по состоянию на текущий момент.
Хозяин был само радушие: назвал гостя «великолепным менеджером» и «великолепным канцлером для Германии», расхвалил его английский. И Мерц не остался в долгу. В качестве презента Трампу он привез с собой заключенную в золотую раму метрику, свидетельство о рождении, его деда — Фредерика Трампа. Впрочем, это имя он обрел уже в зрелые годы, когда перебрался в Америку. А до того звался Фридрихом Трумпом.
Родина дедушки Трампа — Германия. Малая родина — деревня Кальштадт (земля Рейнланд-Пфальц). В тех краях, собственно, и был обнаружен исторический документ. Правда, подарок, по мнению присутствовавших на встрече немецких журналистов, не произвел на Трампа большого впечатления: он определенно не горел желанием говорить о дедушке Фридрихе. Но возможно, это поспешная и неверная оценка. Судя по крайне благодушному настроению президента, все-таки произвел.
Достаточно вспомнить, как Дональд Трамп в 2017 году, во время своего первого срока, принимал в том же Овальном кабинете Ангелу Меркель. Та встреча была куда как более холодной. Характерный ее эпизод: президент отказался пожать гостье руку во время протокольной фотосъемки.
Все это, конечно, не означает, что первая заокеанская поездка нового канцлера увенчается полным успехом. Разногласий в отношениях между странами — и те же тарифы, и та же АдГ, и Украина с Россией — так много, что дело вряд ли обойдется без жесткого разговора. Просто схватка лидеров западного мира будет непубличной.
Впрочем, как говорят знающие люди, самое страшное в общении с Трампом — это как раз разговор на публике. Именно в таких условиях нынешний хозяин Белого дома склонен к потере контроля над собой. Разговор один на один практически лишен таких рисков.
То же самое, кстати, говорит и Мерц. О своем опыте телефонного общения с Трамом канцлер рассказал в недавнем телеинтервью. «Когда вы говорите с ним наедине, это просто светская беседа, — уверяет Мерц. — Важно не говорить слишком долго и дать ему высказаться».