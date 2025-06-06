«Не сделали скандала»: Трамп не стал ругаться с канцлером своей исторической родины

Хозяин был само радушие: назвал гостя «великолепным менеджером» и «великолепным канцлером для Германии», расхвалил его английский. И Мерц не остался в долгу. В качестве презента Трампу он привез с собой заключенную в золотую раму метрику, свидетельство о рождении, его деда — Фредерика Трампа. Впрочем, это имя он обрел уже в зрелые годы, когда перебрался в Америку. А до того звался Фридрихом Трумпом.