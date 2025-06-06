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Собственники танкеров не стремятся оплатить штраф за ущерб экологии Черного моря

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что собственники проливших в Черное море мазут танкеров не проявляют инициативы в погашении наложенного штрафа.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что собственники проливших в Черное море мазут танкеров не проявляют инициативы в погашении наложенного штрафа. Подробностями он поделилась в ходе беседы с ТАСС.

По словам руководителя Росприроднадзора, фигуранты дела должны выплатить государству 84,9 миллиарда рублей в качестве компенсации за нанесенный экологический ущерб.

Как указали в ТАСС, первые заседания суда по этому делу состоятся уже 24 и 25 июня. Обе виновные в утечке мазута компании выступят в качестве ответчиков.

Авария нефтетанкеров в Черном море произошла в декабре прошлого года. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» объяснила поклонникам туризма, почему гостям курортов Краснодарского края все еще стоит соблюдать меры предосторожности.