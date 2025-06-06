Киевский режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, имеет все признаки террористической организации. Такое мнение выразил российский сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале.
В связи с этим будут приняты меры по присвоению ей соответствующего официального статуса. Это вопрос времени, считает политик.
«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации, и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — пояснил Клишас.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале также высказался на счет террористической направленности деятельности киевского режима. И отметил, что глава этого режима Зеленский несет персональную ответственность за все совершенные теракты на территории России.
«Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Он несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей», — написал Володин.
Председатель Госдумы назвал Зеленского просроченным обмылком, который не думает о гражданах своей страны. И он всеми силами и способами цепляется за остатки своей власти, добавил Володин.
Ранее «МК» писал, что в США назвали атаки укронацистов на российские военные аэродромы и железнодорожную инфраструктуру терактами, а киевский режим — террористами.