ВС РФ взяли под контроль Федоровку в ДНР. Военная операция, день 1199-й

14:03.
14:01 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу после ночных ударов ВС РФ:
«Очередной масштабный удар. Били почти по всей Украине. Сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и весь мир могут остановить эту войну, надавив на Россию».
13:52 Для возвращения украинских беженцев киевские власти должны обеспечить их работой и дать доступ к ипотечным кредитам, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg.
13:36 ВСУ продолжают атаковать Энергодар — ТАСС.
13:27 ⚡️В Минобороны сообщили, что с 11:00 до 11:45 средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника: два над Белгородской областью, один над Курской.
13:18 Украина планирует атаковать Белгородскую область в День России, 12 июня, считает военный корреспондент Александр Сладков.
13:16 Песков назвал ночные удары российских войск по территории Украины ответом на организованные Киевом террористические акты.
13:14 Каховскую ГЭС восстановят, пообещал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо:
«Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину».
13:12.
12:50 В Минобороны сообщили, что за неделю средства ПВО сбили три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, три снаряда реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1390 БПЛА, в том числе 509 вне зоны СВО.
12:46 За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников — МО.
12:42 Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО за прошедшую неделю:
— группировка войск «Север» взяла под контроль населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги, Кондратовка Сумской области Украины. Потери противника составили свыше 1565-ти военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов;
— группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Редкодуб в ДНР. Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, 21 орудие полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов;
12:31 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ в ответ на действия Киева.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.
12:24.
12:19 Венгрия намерена не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
12:04 Начались двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ в аэропорту Калининграда — ТАСС.
11:55 После атаки ВСУ на Рыльск завели уголовное дело о теракте.
11:51 Сотрудники Роспотребнадзора не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе жилой застройки на территории Энгельса после атаки украинских, рассказали местные власти.
11:48 На Алтае задержали мужчину, который пытался вступить в ВСУ. В ФСБ установили, что мужчина уже связался с украинскими кураторами для пересечения границы и зачисления в украинскую армию, передал ТАСС.
11:29 ⚡️В Минобороны сообщили, что 08:50 до 10:10 средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью.
11:18 Украинский дрон атаковал рыбака в курском Суджанском районе, у мужчины множество рваных ран — Хинштейн.
10:59 Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL:
«Это вопрос ближайших дней, поскольку вчера мы направили наши предложения в Еврокомиссию. Она должна включить их в этот пакет, который, я надеюсь, будет представлен до конца июня».
10:49 ⚡️Украинские БПЛА атаковали здание суда в Белгороде, пострадал мужчина. На место приехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пока он проводил осмотр, произошла вторая атака, рассказал глава региона.
10:47 Число погибших из-за удара ВСУ по Рыльску увеличилось до двух, сообщил врио губренатора Курской области Александр Хинштейн.
10:14 ❗️По данным NYT, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не смог убедить Трампа продолжить оказывать давление на Россию и играть более активную роль в поддержке Украины.
10:04 Россия продолжит настаивать на необходимости восстановления прав русскоязычного населения на Украине как факторе долгосрочного урегулирования, заявил глава МИД Сергей Лавров.
09:55 Украина планировала напасть на российские миротворческие силы в Приднестровье, но воздержалась, выяснила американская газета The Washington Post.
09:44.
09:35 «Страна.ua» пишет о транспортном коллапсе в Киеве после ночных взрывов.
09:20 По данным The Atlantic, американский президент Дональд Трамп разгневан из-за украинской атаки на российские аэродромы. В США задумались над прекращением помощи Украине, там считают, что подобные действия могут привести к эскалации конфликта.
«Трамп был впечатлен дерзостью ударов, но считает, что Зеленский должен был сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле», — сказано в материале.
09:16 ⚡️ВСУ атаковали здание гостиницы в городе-спутнике ЗАЭС, случился пожар, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
08:47.
08:41 В течение десяти дней прокуроры разберутся, почему дети признанных пропавшими участников СВО не получают положенных соцвыплат, заявил генпрокурор Игорь Краснов:
«Мы разберемся в причинах волокиты. Я поручаю военным и территориальным прокурорам провести полный анализ подобных случаев, оценить работу военного ведомства по обращениям всех родственников участников СВО».
08:36 ⚡️В Энгельсе Саратовской области в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом и промышленное предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал, рассказал губернатор Роман Бусаргин.
08:34 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Чернигове.
08:22 ⚡️В Мичуринске Тамбовской области пострадали три человека в результате атаки беспилотников, двое из них в больнице, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.
08:20.
08:07 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Киеве, Луцке, Тернополе.
08:03 В Минобороны сообщили, что с 20:00 5 июня по 04:20 6 июня средства ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.
Кроме этого, средства ПВО ликвидировали три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1199-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.