ВС РФ взяли под контроль Федоровку в ДНР. Военная операция, день 1199-й

ВС РФ заняли Федоровку в ДНР. МО подтвердило, что ночью российская армия ударила по военным объектам Украины в ответ на действия Киева. Губернатор Вячеслав Гладков приехал в суд в Белгороде для осмотра повреждений после атаки БПЛА, здание вновь атаковали дроны, когда чиновник был внутри. По данным NYT, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не смог убедить американского президента Дональда Трампа продолжить оказывать давление на Россию и играть более активную роль в поддержке Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.