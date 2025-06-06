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Клишас заговорил о внесении Зеленского в список террористов

Признание президента Украины Владимира Зеленского террористом и внесение его в соответствующий список — это лишь вопрос времени. Об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также называла Зеленского террористом.

Признание президента Украины Владимира Зеленского террористом и внесение его в соответствующий список — это лишь вопрос времени. Об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас.

«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что действия украинского руководства, направленные против России, соответствуют критериям, по которым организации и лица признаются террористическими.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также называла Владимира Зеленского террористом. Поводом для этого стали высказывания украинского президента накануне 9 мая 2025 года. Зеленский тогда заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных политиков, планирующих посетить Парад Победы в Москве.