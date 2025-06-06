«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что действия украинского руководства, направленные против России, соответствуют критериям, по которым организации и лица признаются террористическими.