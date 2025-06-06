Глава Башкирии встретил Курбан-байрам в Хайбуллинском районе.

6 июня мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-байрам. Курбан-байрам, или «Ид аль-Адха» — один из главных праздников мусульман, отмечен обрядом заклания жертвенного животного.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником в мечети «Жамиг» села Акъяр Хайбуллинского района.
«Ҡәҙерле мосолман ҡәрҙәштәр! Хөрмәтле мөфтөй Айнур-хәҙрәт! Изге Ҡорбан байрамы менән һеҙҙе ихлас ҡотлайым! Уважаемый муфтий Айнур-хазрат! Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Это главный праздник ислама. В этот день все мы молимся за наши семьи, за наших родных и близких. В этот день мы понимаем главные ценности ислама — добро, милосердие. В этот день мы помогаем тем, кто больше всего в этом нуждается. Конечно, в эти дни все мы молимся за наших воинов, которые защищают нас, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, с победой. Это очень важно. Благодарю наших духовных лидеров за ваши усилия по поддержанию мира, межнациональной дружбы в нашей республике. Большая вам благодарность, уважаемый Айнур-хазрат. Всем желаю мира, добра, благополучия. Ныҡлы һаулыҡ, именлек, таҙалыҡ, бәхет теләйем. Байрам менән!», — сказал Радий Хабиров.
Праздничную молитву прочитал председатель Духовного управления мусульман Башкортостана, муфтий Айнур Биргалин.
Справка:
Курбан-байрам приходится на 10 день исламского лунного календаря (Зуль-хидж) и через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Является кульминацией Хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день «жертвоприношения» совершают символическое побитие «шайтана» камнями и обход вокруг Каабы.
Согласно Корана, Архангел Джабраил явился пророку Ибрахиму во сне и передал повеление от Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка и начал приготовление. Когда жертва была почти принесена, Аллах заменил сына на ягненка.
Праздник символизирует милосердие, величие Бога и то, что лучшая жертва — вера.
В этот день мусульманам рекомендуется совершить полное омовение тела, надеть лучшую одежду, не завтракать до праздничного намаза, посетить могилы близких, раздавать милостыню, приглашать родственников, близких и знакомых к себе домой. Мясо жертвенного животного, согласно предписанию Шариата, делят на три части. Одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей и друзей, а третью оставляют себе.
Курбан-байрам объявлен официальным праздничным днем в Башкортостане, Татарстане, Адыгее, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане.
На территории республики праздник проводится приходами ЦДУМ России (739 общины) и ДУМ РБ (885 общины).