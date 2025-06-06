Глава Башкирии встретил Курбан-байрам в Хайбуллинском районе.

«Ҡәҙерле мосолман ҡәрҙәштәр! Хөрмәтле мөфтөй Айнур-хәҙрәт! Изге Ҡорбан байрамы менән һеҙҙе ихлас ҡотлайым! Уважаемый муфтий Айнур-хазрат! Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Это главный праздник ислама. В этот день все мы молимся за наши семьи, за наших родных и близких. В этот день мы понимаем главные ценности ислама — добро, милосердие. В этот день мы помогаем тем, кто больше всего в этом нуждается. Конечно, в эти дни все мы молимся за наших воинов, которые защищают нас, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, с победой. Это очень важно. Благодарю наших духовных лидеров за ваши усилия по поддержанию мира, межнациональной дружбы в нашей республике. Большая вам благодарность, уважаемый Айнур-хазрат. Всем желаю мира, добра, благополучия. Ныҡлы һаулыҡ, именлек, таҙалыҡ, бәхет теләйем. Байрам менән!», — сказал Радий Хабиров.