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NYP: мать ребенка Маска дала Трампу «совет по расставанию» с миллиардером

Эшли Сент-Клер судилась с Илоном Маском за признание отцовства.

Предполагаемая мать ребенка от американского миллиардера Илона Маска, Эшли Сент-Клер, призвала президента США Дональда Трампа обращаться к ней, чтобы достойно выйти из отношений с бизнесменом, пишет New York Post.

«Эй, Дональд Трамп, дайте мне знать, если вам нужен какой-либо совет по расставанию (с Маском, — прим. ред.)», — написала она на своей странице в социальной сети X*.

По данным издания, 26-летняя Сент-Клер затеяла в 2024 году судебные тяжбы, чтобы Маск публично признал, что он — отец ребенка. Она рассказала о романе с бизнесменом и поделилась перепиской и совместными снимками. Если Маск признает свое отцовство, то ребенок от Сент-Клер станет его 13 наследником.

Напомним, конфликт между Трампом и Маском постепенно стал разгораться после ухода миллиардера из DOGE. Бизнесмен раскритиковал «единый, большой, красивый законопроект» президента и назвал его «омерзительным» и «возмутительным». В свою очередь, Трамп не исключил, что отношения с Маском испортились и заявил, что он «сошел с ума». Затем миллиардер предложил объявить импичмент главе государства и создать новую партию. Трамп отметил, что Маск ведет себя как ребенок.

Маск за сутки после скандала с Трампом потерял почти 34 миллиарда долларов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.