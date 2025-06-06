NYP: мать ребенка Маска дала Трампу «совет по расставанию» с миллиардером

Напомним, конфликт между Трампом и Маском постепенно стал разгораться после ухода миллиардера из DOGE. Бизнесмен раскритиковал «единый, большой, красивый законопроект» президента и назвал его «омерзительным» и «возмутительным». В свою очередь, Трамп не исключил, что отношения с Маском испортились и заявил, что он «сошел с ума». Затем миллиардер предложил объявить импичмент главе государства и создать новую партию. Трамп отметил, что Маск ведет себя как ребенок.