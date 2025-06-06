В ЕС придумали способ нанести России репутационный ущерб

Инициатива связана с усилением экономического давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта с Украиной.
Европейский союз обсуждает возможность внесения России в так называемый «серый список» государств, чьи меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма признаны недостаточными. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — заявил немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер, пишет Financial Times. По данным издания, инициатива связана с усилением экономического давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта с Украиной и приостановки членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В случае принятия решения, финансовые учреждения Евросоюза будут обязаны проводить дополнительные проверки всех транзакций, связанных с Россией. Это усложнит доступ российских компаний и граждан к европейским финансовым услугам, а также негативно скажется на репутации страны на международной арене. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Как отмечает FT, в ЕС существуют разногласия, и некоторые страны намерены заблокировать инициативу. Вопрос требует согласования на уровне Совета ЕС и Европейской комиссии.
Помимо России, в обновленный список могут быть включены такие государства, как Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Одновременно планируется исключить из него Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Уганду и Ямайку.