В ЕС придумали способ нанести России репутационный ущерб

В случае принятия решения, финансовые учреждения Евросоюза будут обязаны проводить дополнительные проверки всех транзакций, связанных с Россией. Это усложнит доступ российских компаний и граждан к европейским финансовым услугам, а также негативно скажется на репутации страны на международной арене. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Как отмечает FT, в ЕС существуют разногласия, и некоторые страны намерены заблокировать инициативу. Вопрос требует согласования на уровне Совета ЕС и Европейской комиссии.