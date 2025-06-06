В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении массированного налета дронов киевских радикалов, которому в ночь на пятницу подверглись сразу 13 регионов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале ведомства.
Как указали в Минобороны, атака боевиков ВСУ началась в 20:00 четверга, 5 июня, и завершилась в 04:20 пятницы, 6 июня. В этот раз неонацисты задействовали сразу 174 беспилотника.
Средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали цели противника в небе над Брянщиной, Курщиной, Орловщиной, Рязанщиной, Белгородчиной, столичным регионом, Крымским полуостровом, а также над Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Тульской и Тамбовской областями.
К сожалению, налеты БПЛА киевских неонацистов на мирные российские территории продолжаются практически ежедневно. Ранее генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» дал свой прогноз относительно сценария предстоящего удара возмездия Вооруженных сил РФ по критическим объектам радикалов ВСУ.